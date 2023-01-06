Мировой судья в Москве оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей за фотографии в женском образе

Мировой судья московского района Беговой вынес решение по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ), заведенному против местного жителя, сообщило 6 января РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

Всего против гражданина рассматривалось два административных дела. Первое из них касалось занятия проституцией (ст. 6.11 КоАП). Москвич не стал отпираться от выдвинутых обвинений и признал вину, получив штраф в размере полутора тысяч рублей.

Второе дело касалось пропаганды нетрадиционных отношений в интернете. По данным информагентства, она свелась к публикации гражданином в интернете анкеты со своими фотографиями в женском образе и с обнаженной грудью. Судья счел, что таким способом житель столицы создавал нетрадиционным отношениям привлекательный образ. Москвич признал вину и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Максимальный штраф по этой статье вдвое больше назначенной суммы.

Президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря 2022 года. Нормативный акт предусматривает наказания за пропаганду ЛГБТ и педофилии, равно как за пропаганду смены пола среди несовершеннолетних.