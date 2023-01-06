СК отказался возбуждать уголовное дело о дискредитации армии в отношении псковского "яблочника"

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), в отношении депутата Завеличенской волости Псковской области Николая Кузьмина ("Яблоко"), известил 6 января правозащитный проект "Сетевые свободы".

Как сообщается, Кузьмин получил на руки постановление об окончании проверки и отказе от возбуждения уголовного дела о повторной дискредитации Вооруженных сил. Сама проверка была проведена в связи с публикацией видеоролика "100 дней" на странице политика в YouTube.

Как следует из теста постановления, видеозапись была опубликована 3 июня 2022 года, когда Кузьмин не числился "лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние". В силу этого говорить о совершении депутатом повторного нарушения при публикации ролика нельзя, заключили в Следкоме.

Также в ходе проверки следствие обращалось для проведения экспертизы в Калининградскую лабораторию Минюста и в Некоммерческое партнерство "Южный экспертный центр". В обоих случаях эксперты не обнаружили в видеоролике фактов дискредитации российской армии, а также публичных призывов к воспрепятствованию использования Вооруженных сил.

В начале октября в ряде регионов состоялись обыски по уголовному делу о дискредитации армии, заведенном против ивановского активиста Михаила Гусева. Среди прочего, полиция нагрянула и к Кузьмину.

Фото: Николай Кузьмин/ "ВКонтакте"