Кириенко посетил в Енакиево восстанавливаемые Ленобластью объекты инфраструктуры

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин продемонстрировал приехавшему в регион первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко объекты инфраструктуры, которые восстанавливает в Енакиево Ленинградская область. Видеозапись посещения опубликована в Telegram-канале Пушилина.

В течение 2022 года Ленобласть помогла отремонтировать три школы и три детских сада в городе.

Кроме того, 47-й регион пробурил 23 скважины рядом с котельными и больницами. Колодцы под оборудование скважин произвели в Ленобласти, отметил Пушилин.

Также благодаря региону-шефу в Енакиево появилось 10 новых трамваев и парк машин местного ТТУ. В дальнейшем планируется ремонт депо, замена рельсов и остановок.

"Не менее серьезная программа и на этот год. Огромная благодарность за такое братское отношение жителям Ленинградской области!" - резюмировал Пушилин.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году Ленобласть намерена вложить в восстановление Енакиево 2 млрд рублей.

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Пушилин Д.В."