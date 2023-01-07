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Новости 12:30

"Теплосеть" отчиталась о завершении ремонта прорыва трубы на Варшавской улице

фото ЗакС политика "Теплосеть" отчиталась о завершении ремонта прорыва трубы на Варшавской улице

Прорыв трубы с кипятком на улице Варшавской, 41, к. 4, ликвидирован к утру 7 января, отчитались в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работники предприятия отремонтировали свыше 3 метров аварийного участка трубопровода.

По состоянию на 9:00 дома, попавшие в зону аварии, подключили обратно к штатному режиму теплоснабжения. По информации СМИ, отключение тепла зафиксировали в 50 домах.

Напомним, текущей зимой в Петербурге довольно часто теплоэнергетикам приходится ремонтировать аварийные трубы. Последний раз, к примеру, на протяжении трёх дней не было отопления на юго-западе города.


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