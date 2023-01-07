После массовой коммунальной аварии чиновники обеспечили водой жителей Всеволожского района

Администрация Всеволожского района Ленобласти привезла воду жителям деревни Верхняя и Колтушей, которые остались без питья и тепла ввиду массовой коммунальной аварии, информирует 78.ru.

Областные теплоэнергетики устраняют последствия прорыва централи с вечера 6 января. Повредился участок трубы в 225 мм. В ночи работы были приостановлены, так как потребовалась техника для вскрытия асфальта.

В результате аварии порядка 40 домов в деревне Верхняя и Колтушах пребывают без тепла и воды.

Напомним, ранее теплоэнергетики "залатали" прорыв трубы на Варшавской улице в Петербурге.