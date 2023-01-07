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После массовой коммунальной аварии чиновники обеспечили водой жителей Всеволожского района

фото ЗакС политика После массовой коммунальной аварии чиновники обеспечили водой жителей Всеволожского района

Администрация Всеволожского района Ленобласти привезла воду жителям деревни Верхняя и Колтушей, которые остались без питья и тепла ввиду массовой коммунальной аварии, информирует 78.ru.

Областные теплоэнергетики устраняют последствия прорыва централи с вечера 6 января. Повредился участок трубы в 225 мм. В ночи работы были приостановлены, так как потребовалась техника для вскрытия асфальта.

В результате аварии порядка 40 домов в деревне Верхняя и Колтушах пребывают без тепла и воды.

Напомним, ранее теплоэнергетики "залатали" прорыв трубы на Варшавской улице в Петербурге.


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