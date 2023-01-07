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Петербургские снежные пункты приняли первый миллион кубометров осадков с начала зимы

фото ЗакС политика Петербургские снежные пункты приняли первый миллион кубометров осадков с начала зимы

Ночью субботы, 7 января, петербургские снегоплавильные и снегоприёмные пункты приняли первый миллион кубометров снежных осадков с начала зимнего периода, известили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Наибольшее количество убранного снега утилизировал приёмный пункт на Взлётной улице — 95 тысяч кубических метров утрамбованных масс. В лидерах среди  снегоплавильных пунктов — комплекс на Мебельной улице, где "огню" предали порядка 100 тысяч "кубов" осадков. В общей сложности с начала сезона в городе расплавили 659 тысяч кубометров снежных масс.

Напомним, что первый "КамАЗ", груженый снегом, приехал в пункт утилизации 16 ноября 2022 года.

Ранее в Смольном информировали горожан о переходе на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Петербурге, которая будет разбита на три этапа. Очередной этап начался 1 января. 


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