Кабмин не поддержал законопроект о предоставлении психологической помощи ветеранам

Комиссия правительства по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на законопроект о предоставлении бесплатной психологической помощи ветеранам боевых действий и членам их семей, обратил внимание 9 января ТАСС. В кабмине сочли предложенную меру избыточной.

Как говорится в проекте отзыва правительства, действующее законодательство предполагает возможность предоставления гражданам необходимых социально-психологических услуг, в том числе по содействию адаптации в социальной среде. Также россияне вправе рассчитывать на получение экстренной психологической помощи "с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей".

"Таким образом, вопрос предоставления психологической помощи законодательством Российской Федерации уже урегулирован", — заключили в кабмине и добавили, что военнослужащие после выполнения задач, чреватых вредом для здоровья, подлежат медико-психологической реабилитации продолжительностью до 30 суток. Появление отдельной нормы о предоставлении медико-психологической помощи ветеранам и инвалидам боевых действий в проекте отзыва сочли "избыточной" мерой.

Законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий и их семьям права на бесплатную психологическую помощь поступил на рассмотрение Госдумы 8 декабря. Авторами выступили депутаты от ЛДПР.