Клишас вступил в заочную полемику с Медведевым о том, как поступать с критикующими власть россиянами

С критикующими из-за границы российскую власть гражданами следует поступать в соответствии с законодательством, заявил в ночь на 9 января сенатор Андрей Клишас. Высказывание стало комментарием к рассуждениям замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева на ту же тему.

"Конечно, [поступать следует] по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону", — написал в своем Telegram-канале Клишас.

Сам Медведев в своих рассуждениях пришел к несколько иному выводу. По его мнению, следует руководствоваться нормами законодательства, но "если закон не работает или не достигает цели, то [поступать нужно] по особым правилам военного времени".

Ранее актер Артур Смольянинов заявил в интервью изданию "Новая газета. Европа" о готовности участвовать на стороне Украины в конфликте с Россией, чем спровоцировал скандал. Среди прочих с критикой артиста выступил депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев, пообещавший обратиться с заявлением в Следственный комитет.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса