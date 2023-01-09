МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск предпринимателя и благотворителя Бориса Зимина*, обратила 9 января внимание "Медиазона"**.

В карточке розыска говорится, что Зимин* "разыскивается по статье УК". Сама статья Уголовного кодекса, равно как и причины возбуждения дела, МВД не называет.

В свою очередь, "Интерфакс" передает со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, что предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В начале сентября 2022 года Министерство юстиции внесло Зимина* в реестр иностранных агентов. Сам бизнесмен проживает за рубежом, он известен в том числе как спонсор различных общественно-политических и культурных проектов соотечественников. Кроме того, он упоминался в числе тех, кто оплатил лечение политика Алексея Навального в Германии после тяжелого отравления в 2020 году.

*Минюст внес Бориса Зимина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов