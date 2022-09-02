Минюст пополнил списки иноагентов дюжиной новых имен

Министерство юстиции обновило вечером 2 сентября списки физических лиц и средств массовой информации, признанных иностранными агентами. Статус иноагентов получили в общей сложности 12 человек и одна организация.

В реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор "Новой газеты. Европа" Кирилл Мартынов*, блогер Кирилл Федоров**, журналист Сергей Лойко***, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина****, политолог Сергей Медведев***** и телеведущий Михаил Шац******. Также список СМИ-иноагентов пополнило ООО "Новости"*******.

Также Минюст расширил список физлиц, признанных иноагентами. В обновленный перечень вошли украинский журналист Дмитрий Гордон********, российская журналистка Катерина Гордеева*********, соратник Алексея Навального Иван Жданов**********, предприниматель Борис Зимин***********, музыкант Андрей Макаревич************ и политолог Федор Крашенинников*************. По версии министерства, все они получали деньги на политическую деятельность из Украины, а Крашенинников*************, к тому же, еще и получал финансирование от немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle**************.

*Минюст внёс Кирилла Мартынова в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внёс Кирилла Федорова в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внёс Сергея Лойко в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

****Минюст внёс Юлию Галямину в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

*****Минюст внёс Сергея Медведева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

******Минюст внёс Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

*******Минюст внёс ООО "Новости" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

********Минюст внес Дмитрия Гордона в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Катерину Гордееву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**********Минюст внес Ивана Жданова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***********Минюст внес Бориса Зимина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

************Минюст внес Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*************Минюст внес Федора Крашенинникова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**************Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента