В Петербурге реконструируют депо под "умные" трамваи

ГУП "Горэлектротранс" взялось за реконструкцию нескольких трамвайных депо, которая призвана приспособить их для так называемых "умных" трамвав "Богатырь-М" и "Витязь-М". Как сообщает "Деловой Петербург", для проведения работ в трамвайном парке №7 на улице Грибакиных уже заключили контракт. Весь комплекс работ на этом объекте потребует привлечения 3,5 млрд рублей.

В свою очередь, на более сложную реконструкцию старинного трампарка №3 на улице Чапаева финансирование пока найти не могут. Стоимость работ в последние месяцы существенно выросла, ее оценивают в 7 млрд рублей. Руководство "Горэлектротранса" планирует начать перестройку парка в следующем году за счет собственных средств.

"К каждому объекту мы подходим индивидуально и стараемся вписать его в современные нормы и требования, которые необходимы для усовершенствования инфраструктуры под новый подвижной состав", - пояснил специалист ГУП Роман Никонов.

В организации отмечают, что действующая инфраструктура парков устарела и при продолжении ее эксплуатации только навредит современному низкопольному транспорту. На сегодняшний день в трампарк №7 поступило более сорока единиц новой техники. Ожидается, что депо на его территории закончат переоборудовать во второй половине следующего года.