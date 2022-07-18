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Новости 18:30

Беглов похвалил "умные трамваи", произведенные в рамках транспортной реформы

фото ЗакС политика Беглов похвалил "умные трамваи", произведенные в рамках транспортной реформы

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю наступления третьего этапа транспортной реформы высказался о новых трамваях, автобусах и троллейбусах, которые пополняют городские парки. Чиновник отдельно остановился на достоинствах трамваев "Богатырь М", которые производит петербургская компания "ПК Транспортные системы". По мнению Беглова, помимо комфорта и красоты эти транспортные средства отличает высокий уровень безопасности.

"В случае препятствия на трассе они реагируют быстрее родителей. <...> В таком трамвае есть также система, которая следит за состоянием водителя и подает сигналы при отклонении от нормы. Если водитель не среагировал, трамвай остановится. Совсем скоро "умные трамваи" выйдут на линию", - произнес он в авторской программе на "Радио России".

По мнению губернатора, Петербург вернул себе статус трамвайной столицы страны.

Напомним, что транспортная реформа проводится в три этапа: ее проводят с апреля. Нововведения нередко встречали критику: петербуржцы жаловались на неработающие валидаторы, на тесноту новых автобусов и на отсутствие достаточной информации о новых маршрутах. Последнее обстоятельство побудило комтранс организовать на остановках дежурства волонтеров. На прошлой неделе Беглов допустил, что реализация третьего этапа реформы может затянуться до сентября.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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