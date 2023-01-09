Топилин анонсировал скорое рассмотрение проекта о помощи вдовам военнослужащих

Государственная дума "на одном из первых заседаний в январе" займется рассмотрением законопроекта о помощи вдовам военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, сообщил 9 января глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

"В Госдуме на одном из первых заседаний в январе в первом чтении рассмотрим законопроект, предусматривающий внесение изменений в федеральный закон "О ветеранах". Точнее речь идет о вдовах ветеранов", — написал в своем Telegram-канале депутат.

Речь идет о законопроекте, внесенном в конце декабря на рассмотрение нижней палаты парламента. Инициатива преследует цель поддержать членов семей погибших военнослужащих, проживающих с родственниками. Сейчас они лишены прав на льготы, положенные проживающим отдельно вдовам и вдовцам.

"Сейчас документ можно сказать, на одной из финальных стадий", — заявил Топилин. В обоснование этого он указал, что авторами законопроекта выступили глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры пяти думских фракций.

Первое пленарное заседание Госдумы намечено на 17 января.