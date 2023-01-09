В Кремле заявили о планах продолжать бороться с коррупцией

Денонсация Россией соглашения об уголовной ответственности за коррупцию не скажется на борьбе с ней государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 января. Ранее глава государства внес на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

"Это никоим образом не подрывает, скажем так, наш законодательный потенциал, я имею ввиду внутренний потенциал по борьбе с коррупцией. <...> Эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не кампанейщина, это последовательная многолетние деятельность, эта работа будет продолжаться", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Говоря о международном взаимодействии в вопросе противодействия коррупции, представитель Кремля заявил, что дружественными странами оно продолжается. Что же касается стран недружественных, то "уже продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится", и потому осложнить взаимную выдачу подозреваемых в совершении коррупционных преступлений это не сможет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о денонсации соглашения, причиной решения России о выходе из конвенции стало прекращение полноправного членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).