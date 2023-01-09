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Новости 13:40

С начала года из Петербурга вывезли 113 тысяч кубометров снега

фото ЗакС политика С начала года из Петербурга вывезли 113 тысяч кубометров снега

Заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин 9 января на пресс-конференции ТАСС рассказал о работе ведомства в новогодние праздники. Он сообщил, что за эти дни из города вывезли 113 тысяч кубометров снега. 

- Снегопады, которые были у нас 4-5 числа, выпало 16,4 см осадков - все это, достаточно оперативно, наши предприятия убирали, - заявил Малинин.

Он добавил, что ежедневно дороги Петербурга убирали около 795 единиц техники. Улицы посыпали песко-соляной смесью, рассказал чиновник. По его словам, за праздники на это потратили более 13 тысяч тонн смеси. 

Ранее в комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что с начала зимы снегоплавильные и снегоприёмные пункты приняли более миллиона кубометров снега. Началась утилизация осадков в ноябре. 

София Саттарова


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