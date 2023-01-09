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Новости 14:01

МЧС: В Рождество никаких происшествий на объектах РПЦ не допущено

фото ЗакС политика МЧС: В Рождество никаких происшествий на объектах РПЦ не допущено

На пресс-конференции ТАСС 9 января заместитель начальника Главного управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок отчитался о работе ведомства в рождественскую ночь. По его словам, накануне 7 января МЧС провело инструктажи со всеми настоятелями и служителями. В частности, спасатели проверили все технические средства по обеспечению безопасности людей. 

- Благодаря проведенным мероприятиям, никаких происшествия на объектах РПЦ не допущено, - сказал Титенок. 

Он добавил, что в само Рождество во всех храмах работали профилактические наряды. Также Титенок рассказал о работе МЧС в остальные дни новогодних праздников 2023 года. 

 

София Саттарова


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