"Единая Россия" почистила базу сторонников от несогласных со спецоперацией

"Единая Россия" продолжила вычищать базу сторонников в преддверии региональных выборов 2023 года и президентских, намеченных на 2024 год, рассказали 9 ноября "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. На этот раз партия решила удалить из списка тех, кто неодобрительно высказывался о спецоперации на Украине. Заменить их предполагается гражданами, благожелательно настроенными к СВО.

Как рассказал изданию один из конфидентов, благодаря чистке мобилизационная база "Единой России в какой-то момент сократилась с 25 миллионов до девяти миллионов человек. Однако в дальнейшем ее удалось нарастить до 13 миллионов человек за счет поиска новых потенциальных сторонников. Для чистки базы использовался искусственный интеллект и алгоритмы, которые анализировали страницы сторонников партии в соцсетях.

По итогу чистки из рядов сторонников "Единой России" вычеркнули 65 % участников, однако сейчас в базу включают новых возможных единомышленников. Среди причин для исключения или добавления в базу другой собеседник назвал отношение граждан к СВО.

"Если кто-то высказывался против спецоперации из сторонников партии и его находил алгоритм, а потом еще одна проверка подтверждала его взгляды, то он исключался из нашей базы", — сообщил источник "Ведомостям". В то же время при проверках выявлялись и сторонники спецоперации, добавил он.

Чисткой базы сторонников партия занялась после парламентских выборов 2021 года, завершить процедуру планируется к 2024 году. В сентябре сообщалось, что исключению из мобилизационной базы подверглись сторонники Алексея Навального.