Правительство выделит свыше 150 миллиардов рублей на доплаты медикам

Начиная с 1 января 2023 года правительство установило специальные социальные выплаты для медиков, занятых в первичном звене здравоохранения, в подразделениях скорой помощи, работающих в сельской местности и труднодоступных районах, а также для занятых проведением сложных исследований экспертов, сообщил 9 января премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление об этом уже подписано, под его действие попали как врачи, так и средний и младший медперсонал.

В зависимости от специальности медработника, величина выплат будет колебаться в промежутке от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей ежемесячно. Всего на получение таких доплат смогут претендовать 1,1 миллиона человек в России. За год на эти цели планируется потратить более 150 миллиардов рублей.

"Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсёстры, кому они положены", — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге с начала года вводится единое пособие для беременных женщин и детей. Новая выплата призвана объединить в себе ряд федеральных и региональных пособий.