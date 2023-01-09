Вырубка деревьев в Парголово привела к уголовному делу

В Петербурге после жалоб жителей на уничтожение деревьев в Парголово возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений). Как сообщает сайт городской прокуратуры, речь идет об участке в Лесном переулке, где граждане недосчитались кленов. Пропало также несколько единиц ольхи.

Ущерб от незаконных действий оценили в 24 тысячи рублей. По версии силовиков, деревья уничтожили для облегчения доступа к частному землевладению. Вырубка велась на территории, государственная собственность на которую не разграничена. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 260 УК представляет собой лишение свободы на два года.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел подчиненным разобраться с возможной вырубкой деревьев в Шуваловском лесу: так называют зеленую зону рядом с ЖК "Шуваловский" в Приморском районе.