В СПЧ рассказали о тайных помилованиях заключенных

Участвовавшие в спецоперации российские заключенные были освобождены еще до выхода из колонии, а само помилование было засекречено как относящееся к государственной тайне, рассказала РИА "Новости" член Совета по правам человека Ева Меркачева 9 января. По ее словам, соответствующие документы имеются на руках родственников бывших заключенных.

Как заявила правозащитница, относящиеся к военной области сведения попадают в перечень отнесенных к гостайне. "Указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории", — поведала она.

При этом Меркачева уточнила, что не располагает текстами указов о помиловании, но говорила с родственниками заключенных. Последние сообщили ей, что документы были датированы 5 июля, что говорит об освобождении их близких из колонии в этот день.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что помилование заключенных проходит в полном соответствии с требованиями законодательства. "Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. <...> Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", — приводило РИА "Новости" слова представителя Кремля.

В конце прошлого года глава СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение, что никто не заставляет заключенных отправляться на спецоперацию и все они идут добровольно.

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