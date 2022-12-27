Глава СПЧ: Никто не принуждает заключённых участвовать в СВО

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадвеев уверен в том, что никто без личного согласия не принуждает российских заключённых идти на специальную военную операцию (СВО), передаёт РИА Новости.

"По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", — отчитался Фадеев.

Ранее, напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил о готовности рассмотреть инициативу, которая бы распространила на погибших бойцов ЧВК "Вагнер" законодательство об участниках военных действий. Несколькими днями ранее на Белоостровском кладбище в Петербурге похоронили "вагнеровца" Дмитрия Меньшикова.