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Новости 18:04

Глава СПЧ: Никто не принуждает заключённых участвовать в СВО

фото ЗакС политика Глава СПЧ: Никто не принуждает заключённых участвовать в СВО

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадвеев уверен в том, что никто без личного согласия не принуждает российских заключённых идти на специальную военную операцию (СВО), передаёт РИА Новости.

"По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", — отчитался Фадеев.

Ранее, напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил о готовности рассмотреть инициативу, которая бы распространила на погибших бойцов ЧВК "Вагнер" законодательство об участниках военных действий. Несколькими днями ранее на Белоостровском кладбище в Петербурге похоронили "вагнеровца" Дмитрия Меньшикова.


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