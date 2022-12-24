На севере Петербурга похоронили погибшего на СВО "вагнеровца" Меньшикова

На Белоостровском кладбище Петербурга состоялась церемония прощания с бывшим заключенным Дмитрием Меньшиковым, передает издание "Фонтанка". Для желающих посетить это мероприятие организовали автобусы от станции метро "Беговая".

В течение последних недель своей жизни покойный участвовал в военной спецоперации на Украине, будучи завербованным в состав частной военной компании "Вагнер". Меньшикова похоронили с воинскими почестями. Участники церемонии хвалили погибшего за мужество и читали стихи. Венки на могилу положили в том числе и сотрудники администрации Курортного района.

В декабре проведения похорон Меньшикова от петербургских властей и от спикера Госдумы на некоей аллее Героев добивался бизнесмен Евгений Пригожин. Аллеи Героев на Белоостровском кладбище нет.

фото: Екатерина Баркалова