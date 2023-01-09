Единоросс Морозов предложил ограничивать въезд в Россию замеченным в "подрывной деятельности" гражданам

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") выступил 9 января с предложением обсудить возможность приостановки права на въезд в Россию гражданам, критически настроенным по отношению к действующей власти. При этом депутат уточнил, что для вступления в силу этого ограничения потребуется решение суда.

По признанию Морозова в собственном Telegram-канале, его инициатива продиктована "соображениями политической целесообразности и социальной справедливости". Само предложение заключается в том, что "по решению суда право на въезд в страну временно приостанавливается для граждан РФ, занимающихся за рубежом подрывной деятельностью в случае, если это установлено судом".

В качестве альтернативного варианта единоросс предложил оповещать "уличенных в подрывной деятельности" о том, что при пересечении границы их будет ждать задержание на 48 часов, а затем и судебное решение об ограничении их прав.

Также депутат высказался о возможности законодательного ограничения конституционных прав граждан, пребывающих за границей. Сделано это может быть "в исключительных случаях" по решению суда, оговорился он. В качестве примера Морозов привел ограничение права на участие в выборах.

Стоит отметить, что Морозов не первый, кто высказывает предложения о том, как российской власти следует поступать с покинувшими страну гражданами. Накануне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев озадачился вопросом, что делать "с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству". В своих рассуждениях он допустил возможность обращения с ними не только по закону, но и "по особым правилам военного времени". В заочную полемику с ним вступил сенатор Андрей Клишас, выступивший за следование Конституции и закону.

Фото: Telegram-канал Олега Морозова