В Брянске арестовали мужчину, заподозренного в попытке примкнуть к украинским военным

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании и аресте на территории Брянска россиянина, которому вменяют государственную измену (ст. 275 УК), передает РИА "Новости". По версии силовиков, фигурант дела стремился пересечь российскую границу и принять участие в боевых действиях против РФ на стороне Украины. Утверждается, что такого рода попытки предпринимались неоднократно, транзитом через Белоруссию.

Арестанту грозит до 20 лет заключения. Юристы из правозащитного проекта "Первый отдел" констатировали, что это первое в наступившем году дело, возбужденное по статье о госизмене.

Отметим, что в конце декабря суд в Москве приговорил к четырем годам колонии 22-летнего молодого человека, которому тоже инкриминировали попытку присоединиться к украинским войскам. Судили его по статье об участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), причем срок он получил ниже низшего предела.