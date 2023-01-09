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Новости 20:12

Смольный утвердил планировку части территории коричневой ветки метро

фото ЗакС политика Смольный утвердил планировку части территории коричневой ветки метро

Члены петербургского правительства одобрили рассмотренную ими документацию, касающуюся участка проектируемой коричневой ветки подземки. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет об отрезке длиной 14,52 км, включившем в себя будущие станции "Казаковская", "Путиловская", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Обводный канал-2". Три из них должны стать пересадочными.

Теперь утвержденный проект планировки должны поддержать сотрудники Главгосэкспертизы, после чего можно будет приступать к строительству.

В планы Смольного на сегодняшний день входит создание на Красносельско-Калининской ветке 18 станций. Половину из них хотят сделать пересадочными. Шестая по счету линия метро, когда ее достроят, позволит напрямую и оперативно добраться из Ручьев в Петродворцовый район.


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