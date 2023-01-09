Смольный утвердил планировку части территории коричневой ветки метро

Члены петербургского правительства одобрили рассмотренную ими документацию, касающуюся участка проектируемой коричневой ветки подземки. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет об отрезке длиной 14,52 км, включившем в себя будущие станции "Казаковская", "Путиловская", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Обводный канал-2". Три из них должны стать пересадочными.

Теперь утвержденный проект планировки должны поддержать сотрудники Главгосэкспертизы, после чего можно будет приступать к строительству.

В планы Смольного на сегодняшний день входит создание на Красносельско-Калининской ветке 18 станций. Половину из них хотят сделать пересадочными. Шестая по счету линия метро, когда ее достроят, позволит напрямую и оперативно добраться из Ручьев в Петродворцовый район.