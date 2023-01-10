Вологодский депутат-единоросс лишится партбилета из-за фотографии из Дубая

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак объявил об исключении из партийных рядов депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего на праздничных каникулах фото из Дубая. Заявление Турчака приводится в его Telegram-канале.

У себя в соцсетях Долженко опубликовал снимок с пробежки по улицам знаменитого туристического города в ОАЭ.

Турчак в ответ напомнил о людях, задействованных в военной спецоперации.

"Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью", — высказался секретарь генсовета ЕР.

Также Турчак отметил, что в течение праздничных дней и другие единороссы отрицательно зарекомендовали себя. Какие, он не уточнил, но, напомним, что его бурная критика коснулась в том числе курского депутата Максима Васильева, опубликовавшего новогоднее поздравление из Мексики.