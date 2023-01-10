Администрация Московского района ищет фотографа

За услуги фотографа администрация Московского района готова платить 41,5 тысячу рублей в месяц. Соответствующая закупка опубликована 10 января. От "соискателя" ждут пятилетний опыт работы в фотоагентстве и собственную технику. Познакомиться с госконтрактами тоже придется.

Районной администрации услуги фотографа будут нужны не менее 12 раз в месяц. Каждая съемка не более 2 часов. По итогу заказчик ждет не меньше 20 снимков с мероприятия в высоком качестве. Готовая серия должна быть отправлена в течение шести часов после события. Если администрация района найдет недочеты — их нужно будет оперативно устранить за два часа.

Всего за годовой контракт администрация готова заплатить 498 тысяч рублей.

Напомним, в конце декабря комитет Смольного по труду и занятости искал фотографа для съемки руководителей ведомства. За протокольные портреты были готовы заплатить 88 тысяч рублей.

Константин Леньков