В Кремле не стали подтверждать назначение Лапина начальником главштаба Сухопутных войск

Пресс-секретарь Кремля и президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, передаёт РИА Новости.

В своём ответе на соответствующий вопрос чиновник сослался на то, что к военным документам у него доступа нет.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", — заявил Песков.

О том, что Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ, ранее во вторник, 10 января, сообщили источники РБК, близкие к Минобороны. Само ведомство никаких официальных заявлений не выпускало.

Ранее Лапина отстранили от командования группировкой войск на Украине. Перед этим его действия критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.