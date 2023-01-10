Росфинмониторинг внес студентку Кривцову в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил 19-летнюю студентку из Архангельска Олесю Кривцову в список террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте федеральной службы.

Включение в перечень означает для студентки заморозку ее банковских счетов.

Против Кривцовой возбуждены уголовные дела по статьям о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Преследование ее связано с двумя публикациями в социальных сетях, посвященных специальной военной операции.

В конце декабря Приморский районный суд Архангельска назначил ей запрет определенных действий в рамках ведущегося разбирательства. Позже, 4 января, суд ужесточил студентке меру пресечения и отправил ее под домашний арест.