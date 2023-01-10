Суд в Москве зарегистрировал уголовное дело против Белоцерковской*

Басманный суд Москвы зарегистрировал для рассмотрения по существу уголовное дело против блогера и основательницы издания "Собака.ру" Вероники Белоцерковской*, сообщило 10 января РИА "Новости". Разбирательство заведено по статье о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена", — сообщили информагентству в суде.

Судебное разбирательство будет проходить в отсутствие Белоцерковской*, поскольку та находится за пределами России. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу в конце декабря.

По версии следствия, Белоцерковская* весной 2022 года разместила, находясь за рубежом, три поста в Instagram** на тему СВО. Речь в них шла о событиях в Мариуполе и Буче, в своих публикациях блогер выступала с позиции, отличной от той, которую признают российские власти.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал "Ника Белоцерковская / belonika"