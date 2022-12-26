Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белоцерковской*

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении блогера, основательницы издания "Собака.ру" Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как считает следствие, в период с марта по апрель Белоцерковская*, находясь за границей, разместила в своем аккаунте в Instagram** три публикации о спецоперации на Украине. Речь в них шла о событиях в Буче и Мариуполе, содержание публикаций противоречило официальной позиции России.

Как уточнили в Генпрокуратуре, судебное разбирательство будет проводиться в отсутствие обвиняемой. Подобное решение в ведомстве связали с тем, что "реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия". Само уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный суд Москвы.

В середине мая МВД объявило Белоцерковскую* в розыск. Позже суд заочно арестовал ее саму, а спустя месяц — и ее имущество в России.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иностранных агентов

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: Telegram-канал "Ника Белоцерковская / belonika"