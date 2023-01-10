Смольный начал снос гаражей в Московском районе для строительства трамвайных путей от Купчино до Шушар

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали снос гаражей на Московском шоссе, 48а. Впоследствии на их месте проложат часть трамвайной ветки, которая пройдёт от станции метро "Купчино" через Шушары до микрорайона Славянка, передаёт пресс-служба Смольного.

Ранее Смольный заключил договор с гаражным кооперативом "Метро Московское", который предполагает обустройство временной автостоянки. В документе указано, что до установленного срока пользователь был обязан сам освободить занимаемую территорию, собственником которой является город. Прекращение договора ранее зарегистрировал Росреестр.

"В настоящее время законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет", - отметили в ККИ.

Напомним, концессионное соглашение на создание трамвайной линии от Купчино до Славянки подписали в 2019 году. Создание путей несколько раз откладывали. Строительство линии должны были начать в конце 2022 года. Первые трамваи хотят запустить в 2023 году, а окончательно линию построить - в 2024 году.