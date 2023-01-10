Блогер Полина Фейс предстанет перед судом из-за оголённой фотосессии на фоне храма

Столичная блогер Полина Фейс (в миру - Полина Моругина) будет вынуждена предстать перед судом по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), передаёт "Медиазона"*. Поводом для уголовного преследования девушки послужила чрезмерно откровенная фотосессия на фоне храма.

Снимок, на котором Моругина запечатлена неглиже, был сделан напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Отметим, что ранее на девушку составляли административный протокол из-за этой же фотографии, однако суд вернул его в полицию для устранения ряда ошибок. Тогда же в отношении Моругиной началась проверка по статье 148 УК РФ.

Напомним также, минувшей осенью по этой же статье оштрафовали на 80 тысяч рублей юного петербуржца, который снялся на фоне Спаса на Крови с приспущенными штанами.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов