К середине января реформа уборки дворов охватит 15 районов Петербурга

С начала года в Петербурге стартовал второй этап перехода к новой системе уборки дворов, известили 10 января в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. С 1 января реформа развернулась в девяти районах города, с 16 января к ним присоединятся еще шесть районов.

Как рассказал вице-губернатор, районные жилищные агентства забирают под свой контроль внутриквартальные территории постепенно, чтобы избежать сбоев в работе. По его словам, в Василеостровском районе местное жилагентство убирает пока 5 % внутриквартальных территорий, в Кировском — уже более 40 % дворовых площадей.

"У каждого района есть своя специфика, которая определяет скорость перехода на новую систему. Темпы могут быть разными, но к 1 июля уборка дворов во всех районах должна полностью перейти в ведение ГУ ЖА", — заявил Повелий.

Новая схема уборки дворов предполагает передачу ответственности за это районным жилагентствам. По планам, реформа должна пройти в три этапа. Последний из них стартует с 1 июля, он предполагает приведение системы уборки внутриквартальных территорий к единым стандартам.

Фото: gov.spb.ru