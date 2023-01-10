Дети-сироты из ДНР получили российское гражданство в Петербурге

Большая часть детей-сирот, приехавших из Донецкой народной республики в Северную столицу, получили гражданство РФ, информирует "Фонтанка" со ссылкой на соответствующее заявление комитета по соцполитике города.

Двенадцать сирот прибыли из ДНР в Петербурге в октябре прошлого года, всем им от 10 до 15 лет. Некоторые дети не имели при себе необходимых документов, в связи с чем возникли сложности при оформлении гражданства для них.

В комитете по соцполитике сообщили, что к некоторым ребятам уже начали проявлять интерес петербургские семьи, однако на знакомство пока никто не приходил.

"Все данные о детях находятся в банке данных о несовершеннолетних, подлежащих устройству в семьи. По состоянию на сегодня видим интерес к судьбе детей на уровне телефонных звонков от граждан, которые также уточняют, как стать кандидатами в приемные родители. Но с направлениями на знакомство именно с этими детьми пока никто не приходил", — известили в комитете.

Ранее глава благотворительного фонда "Прилив" Любовь Рубаник, участвовавшая во встрече матерей с президентом Владимиром Путиным, заявляла о наличии потенциальных родителей, готовых взять себе детей из ДНР.