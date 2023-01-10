В Госдуму поступил законопроект о праве доступа Генпрокуратуры к системе с расчетами по оборонзаказу

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о предоставлении Генеральной прокуратуре права доступа к Единой информационной системе с информацией о государственном оборонном заказе. Документ опубликован 10 января и доступен для ознакомления в электронной базе Госдумы.

Как следует из пояснительной записки, сейчас Генпрокуратура лишена доступа к информационной системе с данными по оборонзаказу, что ограничивает работу ведомства "перепиской в бумажном виде". При этом, руководствуясь поручениями президента, прокуратура должна на постоянной основе контролировать гособоронзаказ.

Предоставление надзорному ведомству доступа к инфосистеме позволит ему, по мысли авторов, получать информацию о госзакупках в режиме реального времени. Последнее же должно позволить Генпрокуратуре расширить проведение проверок и повысить эффективность их проведения, а также упростить выявление потенциальных нарушителей.

Также во вторник замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе своего визита на бронетанковый ремонтный завод в Петербурге заявил о необходимости ужесточения ответственности за срыв сроков выполнения контрактов по гособоронзаказу.