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Новости 20:59

В наступившем году Смольный рассчитывает поменять освещение на четырех десятках улиц

фото ЗакС политика В наступившем году Смольный рассчитывает поменять освещение на четырех десятках улиц

В 2023 году новые системы освещения в Петербурге должны появиться на приблизительно 40 улицах и магистралях, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 10 января. Работы предполагают в том числе прокладку сетей и установку новых опор.

В первом квартале ожидается подключение готового освещения на Муринской дороге и в Деревне Новая в Красногвардейском районе.

Всего с 2019 года в городе было построено или модернизировано освещение на 73 улицах. "Светильники нового поколения дают больше света при небольшом потреблении энергии, с ними лучше видны пешеходные переходы, сигналы светофоров и дорожные знаки", — уточнили  Смольном.

Месяцем ранее "Ленсвет" заменил устаревшие натриевые светильники на Дворцовой площади на светодиодные.

Фото: gov.spb.ru


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