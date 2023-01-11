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Новости 10:58

"АвтоВАЗ" готов выпускать электрокары на бывшем заводе Nissan в Петербурге

фото ЗакС политика "АвтоВАЗ" готов выпускать электрокары на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик и гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов приняли участие в совещании Бюро Союза машиностроителей России, информирует пресс-служба завода. В числе прочих тем обсуждалась возможность возобновления производства автомобилей на экс-заводе Nissan в Северной столице.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" готов работать с партнёрскими проектами — к примеру, выпускать с завода созданные в Петербурге электрокары. 

При этом участники дискуссии не обозначили, когда производственная площадка начнёт работать. Отметим, что днём ранее Соколов сообщил, что экс-завод Nissan в Петербурге перейдёт в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале.


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