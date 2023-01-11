Из-за получения статуса иноагента экодвижение "42"* объявило о закрытии

Спустя месяц после внесения в перечень иностранных агентов экологическое движение "42"* из Архангельской области объявило о прекращении своей работы. В своем Telegram-канале активисты отметили, что до сих пор не до конца осознают, что именно означают их новый статус и их работа в новом статусе.

"Наверно, под этим понимается, что она вражеская и деструктивная. Мы проконсультировались с юристами и поняли, что продолжать существовать как объединение для нас большой риск", - гласит текст сообщения.

Членов движения также беспокоят регулярные поправки в законодательство об иноагентах и продолжающие звучать от политиков и чиновников предложения еще сильнее его ужесточить.

Организация просуществовала почти пять лет. За это время она успела поучаствовать в борьбе против строительства мусорного полигона на станции Шиес, оказавшейся успешной.

*Минюст внес движение "42" в единый реестр иноагентов