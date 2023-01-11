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Проблемы с логистикой не скажутся на поставках препаратов для льготников в Ленобласти

фото ЗакС политика Проблемы с логистикой не скажутся на поставках препаратов для льготников в Ленобласти

Проблемы с логистикой, возникшие при поставках лекарств, не коснутся приобретённых препаратов для льготников Ленинградской области, извещает пресс-служба региональной администрации.

Ранее Росздравнадзор сообщил о возможной нехватке ряда лекарств в российских аптеках, возникшей ввиду задержек поставок из-за рубежа и поиском новых логистических цепочек.

В правительстве Ленобласти известили, что в 2023 году регион заключил около 70 государственных контрактов на сумму 1,6 млрд рублей. Исполнение договоров является приоритетным для большинства поставщиков медицинской продукции.


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