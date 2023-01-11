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Новости 15:06

У петербургского метро появился свой Telegram-бот

фото ЗакС политика У петербургского метро появился свой Telegram-бот

Петербургский метрополитен обзавелся своим виртуальным помощником для пассажиров: теперь для них доступен бот в Telegram, способный дать нужную подсказку. Сервис получил название Супергерой Метромэн.

Спросить у Метромэна (@metromenBot) можно о режиме работы станций, тарифах, транспортной безопасности, потерянных вещах. Помимо часто задаваемых вопросов о работе подземки, бот делится занимательными фактами из ее истории.

В прошлом году комитет по транспорту запустил Telegram-бота для покупки QR-билетов.


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