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Новости 16:31

Суд отменил штраф петербурженке, назначенный за ее поведение при обыске

фото ЗакС политика Суд отменил штраф петербурженке, назначенный за ее поведение при обыске

Выборгский районный суд Петербурга отменил штраф в размере 500 рублей по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), назначенный активистке Лидии Порохне. О том, что в ее действиях не усмотрели состава правонарушения, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Олесю Васильченко.

Порохне выписали штраф за то, что, по версии полиции, она нецензурно выражалась во время летнего обыска в своей квартире. Следственные действия проводились в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК), возбужденного в отношении ее сожителя, режиссера Всеволода Королева.

Примечательно, что полиция ранее сама передала в суд постановление о прекращении дела в связи с истечением сроков давности.

Подробнее о преследовании Всеволода Королева читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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