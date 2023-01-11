Путин о будущем ЛДНР: В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень жизни

Во время онлайн-совещания с членами правительства РФ президент Владимир Путин заявил о необходимости вывода новых территорий страны - ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья - на уровень развития, эквивалентный общероссийскому. Стенограмму заседания приводит пресс-служба Кремля.

Путин дал кабинету министров поручение до конца текущего квартала сформировать программу по социальному развитию присоединённых к России регионов.

"В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни", — поручил президент.

Напомним, четыре новых субъекта были присоединены к РФ 30 сентября 2022 года после проведённых в них референдумов. Мировые лидеры отказываются признавать плебисциты легитимными.

В октябре Путин ввёл военное положение в обозначенных выше четырёх регионах во время заседания Совбеза.