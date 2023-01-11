Двух москвичей приговорили к ограничению свободы из-за пацифистских надписей

Суд в Москве приговорил к восьми месяцам ограничения свободы местных жителей Сергея Звягина и Алексея Веденеева. На приговор, вынесенный и вступивший в силу еще летом, обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Москвичам инкриминировали нанесение на одно из зданий надписей пацифистского характера. По версии следствия, они делали это в пьяном виде. Судили фигурантов дела по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК).

Дело рассматривали в особом порядке, в ходе следствия фигуранты признали вину и компенсировали материальный ущерб собственнику здания. Точное содержание надписей не раскрывается.

Приговор запрещает Звягину и Веденееву без санкции силовиков менять свое место жительства, а также покидать его в ночное время.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов