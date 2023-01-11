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Записавший новогоднее поздравление из Мексики курский депутат отделался выговором

фото ЗакС политика Записавший новогоднее поздравление из Мексики курский депутат отделался выговором

Записавший новогоднее обращение из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев был предупреждён своими коллегами по парламенту о неподобающем поведении, соответствующее решение приняла комиссия по этике, передают "Вести Курск".

В то же время сам народный избранник записал и опубликовал в своих социальных сетях видеозапись с объяснениями своего поступка. Васильев утверждает, что ролик предназначался только для "внутрисемейного" просмотра.

"Поступок <…> в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, бахвальство, пир, во время того как страна находится в сложной ситуации. Это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден, чем были нарушены мои права. <…> Прошу прощения еще раз перед всеми, кого этот ролик обидел", - высказался Васильев.

Кроме того, в видео депутат обратился к хейтерам, призвав их отказаться от осуждающих комментариев в адрес его пребывающей в декрете жены. Супруга Васильева Светлана также является депутатом курской облдумы от "Единой России".

Ранее, напомним, из-за попавшего в широкий доступ видео из Мексики с разгромной критикой на чету Васильевых обрушился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.


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