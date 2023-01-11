Записавший новогоднее поздравление из Мексики курский депутат отделался выговором

Записавший новогоднее обращение из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев был предупреждён своими коллегами по парламенту о неподобающем поведении, соответствующее решение приняла комиссия по этике, передают "Вести Курск".

В то же время сам народный избранник записал и опубликовал в своих социальных сетях видеозапись с объяснениями своего поступка. Васильев утверждает, что ролик предназначался только для "внутрисемейного" просмотра.

"Поступок <…> в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, бахвальство, пир, во время того как страна находится в сложной ситуации. Это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден, чем были нарушены мои права. <…> Прошу прощения еще раз перед всеми, кого этот ролик обидел", - высказался Васильев.

Кроме того, в видео депутат обратился к хейтерам, призвав их отказаться от осуждающих комментариев в адрес его пребывающей в декрете жены. Супруга Васильева Светлана также является депутатом курской облдумы от "Единой России".

Ранее, напомним, из-за попавшего в широкий доступ видео из Мексики с разгромной критикой на чету Васильевых обрушился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.