Голикова раскрыла уровень МРОТ в присоединённых к РФ территориях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила данные о размере минимальной оплаты труда (МРОТ), который будет установлен на присоединённых к России территориях — ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья, пишет РИА Новости.

Так, по словам Голиковой, средний уровень МРОТ в обозначенных регионах будет равнозначным остальным субъектам РФ. Средняя сумма — 16 242 рубля.

Кроме того, чиновница сообщила, что МРОТ в ЛДНР составит порядка 11 200 рублей, а в Херсонской области и Запорожье — 11 644 рубля.

Следует также напомнить, что ранее в среду, 11 января, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны заявил о необходимости вывода присоединённых к стране территорий на общероссийский уровень жизни к 2030 году.