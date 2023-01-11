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Новости 19:43

Семьям погибших при крушении Ан-2 в НАО выплатят по 2 млн рублей

фото ЗакС политика Семьям погибших при крушении Ан-2 в НАО выплатят по 2 млн рублей

Администрация Ненецкого автономного округа пообещала перечислить по 2 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-2, случившейся в понедельник, 9 января. Соответствующее поручение дал губернатор региона Юрий Бездудный, о чем сообщает его пресс-служба. Пострадавшие, независимо от тяжести повреждений, получат по 500 тысяч рублей.

Крушение воздушного судна случилось в 10 км от населенного пункта Каратайка. Из двенадцати человек на борту двое погибли, десять пострадали.

По предварительной версии, авария случилась из-за обледенения самолета. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).


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