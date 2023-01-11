Петербургского активиста оштрафовали за пацифистские надписи на мемориале

Уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК), возбужденное против петербуржца Дмитрия Ходина в марте прошлого года, обернулось для него штрафом в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на юриста Динара Идрисова.

Суд установил, что Ходин оставил две надписи на мемориале "Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941–1943 гг.", расположенном в Красносельском районе. Одна надпись носила пацифистский характер, а другая содержала негативную характеристику действующего президента. Гособвинение осталось удовлетворено приговором.

Первоначально дело против активиста возбудили по статье по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 244 УК), поместив его под стражу. Однако защите удалось смягчить участь Ходина, доказав, что на месте надписей не имеется захоронений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов