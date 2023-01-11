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Следователи изучают обстоятельства травмирования на льду петербургской девочки

фото ЗакС политика Следователи изучают обстоятельства травмирования на льду петербургской девочки

Петербургские следователи инициировали проверку информации о повреждениях, которые получила шестилетняя девочка в результате падения на льду. Происшествие, по сообщениям СМИ, имело место в Выборгском районе: ребенок потерял равновесие на территории детского сада и ударился головой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после изучения всех причин и обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в нынешнем сезоне после травм, полученных петербуржцами из-за плохой зимней уборки, возбудили уже несколько уголовных дел. Один из случаев травмирования спустя две недели привел к летальному исходу: скончался старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев.


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