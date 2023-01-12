Картаполов допустил возможность повышения весной призывного возраста до 30 лет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил в беседе с "Парламентской газетой" возможность увеличения призывного возраста до 30 лет уже в 2023 году. По его словам, близящийся весенний призыв уже может пройти по новым правилам.

Как заявил депутат, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет определиться с количеством людей, подпадающих под новые требования. "А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", — добавил он.

Поначалу призыв будет происходить по смешанной схеме, в соответствии с которой повестки будут рассылать гражданам от 18 до 30 лет. В дальнейшем нижний порог призывного возраста планируется повысить до 21 года. На это уйдет от одного до трех лет.

Предложение поэтапно увеличить призывной возраст прозвучало в конце прошлого года из уст министра обороны Сергея Шойгу. "Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет", — заявил он на расширенном заседании Минобороны.