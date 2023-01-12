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Новости 9:24

Картаполов допустил возможность повышения весной призывного возраста до 30 лет

фото ЗакС политика Картаполов допустил возможность повышения весной призывного возраста до 30 лет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил в беседе с "Парламентской газетой" возможность увеличения призывного возраста до 30 лет уже в 2023 году. По его словам, близящийся весенний призыв уже может пройти по новым правилам.

Как заявил депутат, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет определиться с количеством людей, подпадающих под новые требования. "А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", — добавил он.

Поначалу призыв будет происходить по смешанной схеме, в соответствии с которой повестки будут рассылать гражданам от 18 до 30 лет. В дальнейшем нижний порог призывного возраста планируется повысить до 21 года. На это уйдет от одного до трех лет.

Предложение поэтапно увеличить призывной возраст прозвучало в конце прошлого года из уст министра обороны Сергея Шойгу. "Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет", — заявил он на расширенном заседании Минобороны.


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